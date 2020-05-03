قيادي بالحشد: هجوم صلاح الدين محاولة للملمة اوراق داعش بالمحافظة وبدعم اميركي

2020/05/03 | 17:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… عد القيادي في الحشد الشعبي قصي الانباري، الاحد، هجوم صلاح الدين بانه محاولة لإعادة تنظيم اوراق عصابات داعش وفرض سيطرتها ضمن مخطط ودعم اميركي، مؤكدا انه لن ينجح.وقال الانباري لـ/المعلومة/ ان “واشنطن تخطط لإعادة تنظيم داعش في العراق خصوصا في محافظتي صلاح الدين والانبار من خلال بوابة صحراء الانبار وسلسلة جبال حمرين”.واضاف […]

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