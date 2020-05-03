2020/05/03 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاحد، إن هناك "كمية كبيرة من الأدلة" تؤكد أن فيروس كورونا المستجد جاء من مختبر ووهان الصينية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" قال وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، إن هناك "أدلة هائلة" على أن جائحة الفيروس التاجي نشأت في مختبر في ووهان بالصين.

وذكر في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة ABC "هناك أدلة هائلة على أن هذا هو المكان الذي بدأ فيه".

وفي حين انتقد بومبيو بشدة تعامل الصين مع هذه المسألة، رفض أن يقول ما إذا كان يعتقد أنه تم إطلاق الفيروس عمدا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول من أمس الجمعة إن اتفاقه التجاري مع الصين، الذي جرى التوصل إليه بصعوبة كبيرة، أصبح الآن ذا أهمية ثانوية بالنسبة إلى جائحة فيروس كورونا وهدد بفرض رسوم جديدة على بكين، في الوقت الذي تصيغ فيه إدارته تدابير ردا على التفشي.

وتعكس زيادة حدة تصريحات ترامب ضد الصين تنامي إحباطه تجاه بكين بشأن الجائحة، التي كلفت الولايات المتحدة وحدها حياة عشرات الآلاف، وتسببت في انكماش اقتصادي وتهدد فرص إعادة انتخابه في نوفمبر تشرين الثاني.

وحسب "رويترز" قال مسؤولان أمريكيان تحدثا بشرط عدم نشر اسميهما إن نطاقا من الخيارات ضد الصين يخضع للنقاش، لكنهما حذرا من أن تلك الجهود ما زالت في المراحل الأولية.



وقال مسؤول لرويترز إن التوصيات لم تصل بعد إلى مستوى أعلى فريق للأمن القومي تابع لترامب أو الرئيس.

وقال أحد المصدرين "هناك نقاش بشأن مدى صعوبة توجيه ضربة للصين وكيفية معايرتها بشكل صحيح" في الوقت الذي تسير فيه واشنطن على حبل مشدود في علاقاتها مع بكين بينما تستورد منها معدات الوقاية الشخصية وينتابها القلق إزاء الإضرار باتفاق تجاري حساس.

بغداد اليوم-متابعة

قال مجموعة من الباحثين المتخصصين بالأمراض المعدية والأوبئة في دراسة حديثة إن جائحة كورونا لن تنتهي قبل 2022، وذلك بعد أن يتحصن 60 إلى 70 في المئة من الناس ضد الفيروس.

ووضع باحثون من مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية (CIDRP)

بغداد اليوم- متابعة

رغم من أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن هناك نحو 76 لقاحا محتملا لفيروس كورونا يجري العمل على تطويرها، إلا أن العلماء يدرسون خططا بديلة في حال فشلهم في إيجاد لقاح آمن وفعال، كما حدث مع أمراض أخرى سابقة.

ويشير

بغداد اليوم _ متابعة

قال وزير الصحة والبيئة، جعفر علاوي، إن الكويت والصين ساعدتنا العراق من الناحية المالية والمعدات الطبية خلال ازمة فيروس كورونا، فيما أكد أن الولايات المتحدة وعدت العراق بمساعدات مالية قريبا.

ونقل موقع بلومبيرغ الأميركي

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