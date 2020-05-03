رونالدو يهدي والدته سيارة في يوم الأم البرتغالية

2020/05/03 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أهدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس، هدية ثمينة إلى والدته بمناسبة يوم الأم في البرتغال.

واحتفلت السيدة دولوريس أفيرو بهدية ولدها عبر صورة لها عبر "انستجرام" وهي تحمل فيها باقة من الورد ويظهر خلفها سيارة بشريط هدايا، وعلقت عليها قائلة: " شكرًا للهدية الرائعة من ابني، أتمنى أن يحظى الجميع بيومٍ جيد".

وعلق رونالدو على الصورة على انستقرام قائلا "يوم سعيد يا أمي العزيزة".

وكانت والدة رونالدو تعرضت لأزمة صحية مطلع شهر مارس، لتدخل المستشفى في مدينة ماديرا البرتغالية مسقط رأس الدون بعد إصابتها بسكتة دماغية، وتخرج بعد أسبوعين نتيجة تعافيها من المرض.

وينتظر عودة رونالدو إلى إيطاليا من جديد خلال اليومين القادمين، بعد ضغط إدارة يوفنتوس عليه من أجل مغادرة البرتغال إلى مدينة تورينو لاستئناف التدريبات الفردية للفريق بعد الخضوع للحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي ساسولو عن العودة إلى التدريبات ليكون أول نادٍ في إيطاليا يقوم بهذه الخطوة بعد توقف النشاط الكروي نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد، على أن يكون ذلك بشكل اختياري بداية من غد الاثنين.

وقال ساسولو في بيان حول هذا

بغداد اليوم - متابعة

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط فريق برشلونة يقترب من الانتقال للعب في صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وارتبط اسم إيفان راكيتيتش صاحب 32 عاماً بالرحيل عن برشلونة

بغداد اليوم- متابعة

كشفت تقارير صحفية، عن تلقى رابطة أندية الدوري الإنجليزي، مقترحا من أجل استكمال مباريات الموسم الحالى من البريميرليج، فى أستراليا، بعد توقف المنافسات منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفقا لصحيفة

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