العگيلي يحذر من انفجار

2020/05/03 | 17:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذر النائب عن تحالف سائرون، صباح العكيلي، اليوم الاحد، من عمل سيؤدي الى ما سماه "انفجار قنبلة جديدة خامدة" في البلاد بسبب قضية الاجراء والعقود في وزارة الكهرباء.وقال العكيلي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "اننا قلناها ونقولها الان يجب على رئيس مجلس الوزراء ايجاد حل سريع وحقيقي لموضوع اجور الكهرباء، فما حصل خرق كبير ومهزلة يندى لها الجبين".واضاف "اتحدى ان تصل الجرأة بوزير في كل حكومات العالم وعلى مر العصور بأن يعين اكثر من 100 الف خلال ثلاثة اشهر، ثم يتنصل عنهم ويحاول ان يجد اي فرصة لفصلهم او طردهم".واشار الى ان "احد وكلاء الوزارة اقترح ان تقوم الوزارة بالاستقطاع من رواتب موظفي العقود والاجور اليومية لتصبح مبلغا زهيدا يدفعهم الى ترك العمل".وتسائل العكيلي، "من أجبر وزير الكهرباء على أن يضع نفسه في هذا الموقف؟".وختم بالقول إن "من قال ان النواب اجبروني كما صرح في احدى القنوات، فليعلم أن النواب لم يرفعوا سيفا عليه ولم يستخدموا القوة، واذا كان الامر كما قال فالاولى ان تعين باقي الوزارات ايضا اعدادا هائلة وبنفس الحجة وهي اجبار النواب".

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