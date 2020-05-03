الشابندر: كيف نشعر بالأمن من كورونا ووزارة الصحة

2020/05/03 | 17:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتساءل السياسي المستقل، عزت الشابندر، اليوم الاحد، عن كيفية الشعور بالأمن من فيروس كورونا إذا كانت وزارة الصحة "مفلسة"، عاداً الفيروس بأنه أخطر من تنظيم داعش الإرهابي.وغرد الشابندر على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا "داعش عدوٌ يرانا ونعرفه ونراه امّا كورونا فعدوٌ لا نعرفه ولا نراه وشهدائنا من غدر داعش نبكيهم ونواريهم ونفتخر بهم امّا كورونا فيمكن ان يحصد المئات منّا ولكن بصمتٍ".وأضاف "يا ساسة العراق وقادته كيف تشعرون بالأمن وخط الدفاع الاول عنّا (وزارة الصحة) مفلسة المال والعدة والرجال؟".داعش عدوٌ يرانا ونعرفه و نراه امّا كورونا فعدوٌ لا نعرفه ولا نراه و شهدائنا من غدر داعش نبكيهم ونواريهم ونفتخر بهم امّا كورونا فيمكن ان يحصد المئات منّا و لكن بصمتٍ ..ياساسة العراق و قادته كيف تشعرون بالأمن و خط الدفاع الاول عنّا ( وزارة الصحة ) مفلسة المال و العدّة و الرجال ؟— عزت الشابندر (@IAlshabandar) May 3, 2020

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