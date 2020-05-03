اتحاد السباحة يوقف أحد أعضائه بسبب خروقات إدارية

2020/05/03 | 18:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن أمين سر الاتحاد العراقي للسباحة رائد فاضل ، الاحد ، صدور قرار ايقاف عضو الهيئة الادارية هاشم محمد كاظم وتشكيل لجنة تحقيقية للنظر بخروقاته الادارية.وذكر فاضل في بيان تلقته /المعلومة/ ان “اتحاد السباحة اتخذ هذا القرار بعد الاطلاع على (ايميلات) الاتحاد الدولي التي توضح استلام معلومات بأسم الاتحاد العراقي للسباحة وتشير […]

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