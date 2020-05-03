الزاملي : داعش يستغل الأوضاع السياسية والصراع الأميركي الإيراني لتنفيذ هجماته

2020/05/03 | 18:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، ان تنظيم داعش الارهابي يستغل الظرف الأمني الذي يشهده العراق لشن هجماته.

وقال الزاملي في تصريح إن العراق بحاجة الى حكومة قوية وقادرة على ادارة الملفات المختلفة في البلاد السياسية والأمنية والاقتصادية وتتمكن من تقديم الحلول الأمنية الفعلية، مضيفا أن تنظيم داعش يحاول استغلال الظرف السياسي والاقتصادي والصحي، بالإضافة الى الصراع الأميركي الايراني على ارض العراق، لتنفيذ هجماته ضد القوات المسلحة.

وشدد على ضرورة مكافحة الفساد المالي والاداري في بعض مفاصل المؤسسة العسكرية وابعاد الملف الامني عن التجاذبات السياسية.

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