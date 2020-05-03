2020/05/03 | 18:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، التزام الحكومة المصرية بـ”عدم استخدام التدابير الاستثنائية”، المتعلقة بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد لمدة 3 أشهر، “إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي”.وتم إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء المصري: سنستخدم حالة الطوارئ بشكل متوازن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء المصري: سنستخدم حالة الطوارئ بشكل متوازن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).