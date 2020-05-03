شاهد: وثائقي

2020/05/03 | 18:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغرف المظلمة أسود الرافدين عنوان وثائقي من إنتاج قناة العالم الإخبارية يسلط الضوء على المخططات الأمريكية والصهيونية لتصفية الحشد الشعبي في العراق او...

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