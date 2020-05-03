2020/05/03 | 18:05 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعافي مصابين بكورونا في اربيل واجمالي المتماثلين للشفاء يبلغ 169

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