وزير الصحة: ثلاثة أسباب تتصدر لغز انخفاض إصابات كورونا في العراق

2020/05/03 | 18:09 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. عد وزير الصحة جعفر علاوي، وصول فيروس كورونا إلى العراق بمثابة التعامل مع مشاكل عديدة في الوقت نف...

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