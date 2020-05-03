ان كنت كسولا .. فأنت بريء: الذنب ليس ذنبك!

2020/05/03 | 18:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن علماء هولنديون أن نمط الحياة الكسول (الغير نشط) يوجد في الحمض النووي للإنسان.ووجد العلماء أكثر من 100 طفرة وراثية داخل الجينات البشرية مرتبطة بحب “الجلوس” أو النمط الحياتي الكسول.ودرس الباحثون عينات من أحد أكبر البنوك الجينية في العالم ” UK Biobank”، حيث يمتلك حوالي 400 ألف عينة من متطوعين.[…]

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