الممثل السوري “بشار اسماعيل” يرد على “رامي مخلوف” ويناشد “بشار الأسد”

2020/05/03 | 18:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الفنان والممثل السوري “بشار إسماعيل” رجل الأعمال الأول في #سوريا “رامي مخلوف” بإطلاق تهديدات ضد الرئيس “بشار الأسد”، وذلك على خلفيّة ظهور مخلوف بفيديو اليوم الأحد مهاجماً الحكومة وأجهزة الأمن السوريّة.وقال إسماعيل في…

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