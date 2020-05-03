الكعبي : الاتفاق على البدء بتنفيذ خطة طوارئ زراعية

2020/05/03 | 18:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم ، اليوم الاحد ، بمعاملة من يحاول الإخلال بالأمن الغذائي وفق جرائم الإرهاب، فيما أشار إلى الاتفاق على البدء بتنفيذ خطة طوارئ زراعية.

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