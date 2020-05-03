كوريا الجنوبية: كيم لم يخضع لعملية جراحية

2020/05/03 | 18:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول حكومي كبير قوله إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لم يخضع لعملية جراحية خلال فترة غيابه عن الحياة العامة والتي استمرت ثلاثة أسابيع، وذلك في الوقت الذي تبادلت فيه الكوريتان إطلاق النار حول الحدود اليوم الأحد.وامتنع المسؤول الكوري الجنوبي عن توضيح أسباب […]

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