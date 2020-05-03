تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في نينوى

2020/05/03 | 18:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةاعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، اليوم الاحد، تسجيل اصابة جديدة بكورونا.وقال مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي في تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “الدائرة سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا تعود لعسكري من خارج نينوى”.واضاف، ان “العسكري التحق اليوم من اجازته وسيتم اعادته لمحافظته”./انتهى7

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