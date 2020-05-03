العراق يفتتح ثلاثة ملاعب في الموسم المقبل

2020/05/03 | 18:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن افتتاح عدد من الملاعب التي ستدخل في الخدمة اعتبارا من الموسم المقبل.

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