2020/05/03 | 18:19 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن افتتاح عدد من الملاعب التي ستدخل في الخدمة اعتبارا من الموسم المقبل.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يفتتح ثلاثة ملاعب في الموسم المقبل
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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