2020/05/03 | 18:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أعلن الجيش المصري في بيان، ظهر الأحد، مقتل 126 إرهابي في عمليات شملت وسط وشمال سيناء حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).وأوضح البيان الذي نشره المتحدث العسكري المصري على صفحته الرسمية في فيسبوك وتويتر، أن العمليات التي شملت “خلال الفترة الماضية..تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية، أسفرت عن مقتل 126 فرداً تكفيرياً عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة، مختلفة الأعيرة، وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء”.ولم يحدد البيان الفترة التي نفذت خلالها هذه العمليات.وأفاد بيان القوات المسلحة القبض في إطار العمليات على 266 “فرداً من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم”.وأضاف أنه نتيجة لهذه العمليات “نال شرف الشهادة والإصابة أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية” 15 عسكرياً.وفي فيفري 2018 أطلقت القوات المصرية، من الجيش والشرطة، حملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في أنحاء البلاد، خصوصاً منها المتمركزة في شمال سيناء.ومنذ بدء الحملة، قتل نحو ألف شخص يشتبه في أنهم إرهابيون ونحو 80 عسكرياً، وفق إحصاءات الجيش.وجاء بيان الجيش بعد ساعات من بيان لوزارة الداخلية أعلنت فيه مقتل 18 “إرهابياً” في مدينة بئر العبد بشمال سيناء بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش المصري يعلن عن قتل 126 ارهابيا من داعش ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش المصري يعلن عن قتل 126 ارهابيا من داعش ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).