بضعة أعوام ريما: الفصل الثاني/ 1 - دلور ميقري

2020/05/03 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري الملابسات المتعلقة بمسألة الميراث، استهلت في حقيقة الحال قبل ظهور أخ ريما غير الشقيق في الشام بأكثر من عشرين عاماً.



المفارقة أنّ والدهما، عليكي آغا الصغير، كان آنذاك قد أنهى كل الاستعدادات لترك الشام والعودة إلى موطن الأسلاف، الذي لم يكن رآه قبلاً قط.



ففي ذلك العام، 1905، حصل شقاقٌ في العشيرة على خلفية رفض الأب تزويج كبرى بناته للابن البكر لقريبه، زعيم الحي الكردي الدمشقي.



بتحريض من هذا الأخير، تم ......





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