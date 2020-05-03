توتر العلاقات بين النظام المغربي ، وبين النظامين السعودي و الإماراتي - سعيد الوجاني

2020/05/03 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني هل توثر العلاقات بين النظام المغربي ، والنظامين السعودي الاماراتي ، حصل بشكل مفاجئ ، ومن دون سبب داعي الى هذا التوتر الذي وصل اليوم اقصى حذه ، ام ان هناك أسباب وجيهة بين هذه الأنظمة ، هي التي كانت وراء التدهور في العلاقات بين الأنظمة ، وليس بين الشعوب ؟هناك حملة مسعورة تجري منذ مدة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بين بعض المغاربة الذين نصبوا نفسهم للدفاع عن النظام الذي تعرض ، ويتعرض لهذا الهج ......





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