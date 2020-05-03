2020/05/03 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

كشفت بيانات رسمية ومصادر طبية، اليوم الاحد 3 أيار 2020، عن تسجيل 40 إصابة بفيروس كورونا في محافظا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الموقف الوبائي اليوم حتى الآن: تسجيل 40 اصابة بفيروس كورونا في 5 محافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الموقف الوبائي اليوم حتى الآن: تسجيل 40 اصابة بفيروس كورونا في 5 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).