2020/05/03 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-المثنى

أفاد مصدر طبي، الأحد، بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في محافظة المثنى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة المثنى سجلت 7 اصابات جديدة في المحافظة".

وكانت دائرة صحة محافظة المثنى، سجلت أمس السبت (02 أيار 2020)، إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

بغداد اليوم - بغداد

كشفت بيانات رسمية ومصادر طبية، اليوم الاحد 3 أيار 2020، عن تسجيل 40 إصابة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة والمثنى وذي قار ونينوى.

وأعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الأحد، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

و

بغداد اليوم - نينوى

اعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، الاحد، تسجيل اصابة جديدة بكورونا.

وقال مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي في تصريح صحفي، ان "الدائرة سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا تعود لعسكري من خارج نينوى".

واضاف، ان "العسكري التحق ا

بغداد اليوم _ متابعة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاحد، إن هناك "كمية كبيرة من الأدلة" تؤكد أن فيروس كورونا المستجد جاء من مختبر ووهان الصينية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" قال وزير الخارجية ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر: تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المثنى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر: تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).