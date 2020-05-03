رئيس مجلس صلاح الدين: الحشد الشعبي لديه عقيدة وإمكانات كبيرة لمواجهة داعش

2020/05/03 | 18:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم، اليوم الأحد، أن الحشد الشعبي لديه عقيدة في القتال ويتمتع بإمكانات كبيرة لمواجهة فلول “داعش” الإرهابي، فيما حذر من ان المحافظة تتعرض لمخططات ومؤامرات كبيرة.وقال الكريم في تصريح لموقع “الحشد الشعبي”، وتابعته وكالة “العهد نيوز” إن “الحشد الشعبي يجب ان يكون له دور […]

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