التخطيط تحدد مواعيد توزيع منحة الطوارىء: “قد تستمر لشهرين”

2020/05/03 | 18:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاحد، تفاصيل توزيع منحة الطوارىء للعائلات المتضررة من الحظر الوقائي للحد من انتشار وباء كورونا.وقال وزير التخطيط نوري الدليمي، ان “من المقرر أن تبدأ العملية خلال الاثنين أو الثلاثاء المقبل”، مشيراً الى ان “توزيع المنحة على العائلات المتضررة سيستمر لشهرين”.واضاف الدليمي ان “هناك إمكانية لاستمرارها […]

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