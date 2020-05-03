2020/05/03 | 18:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز / طالبت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، بتنسيق شامل وكامل بين القوات العراقية وقوات البيشمركة للحد من هجمات تنظيم داعش في المناطق "المتنازع عليها".

وقال رئيس اركان قوات البيشمركة الفريق جمال امينكي في حديث لشفق نيوز، ان تحركات عناصر تنظيم داعش زادت في العام الحالي قياسا بالعامين المنصرمين، مشيرا الى قيام داعش خلال شهري اذار ونيسان بتنفيذ ثلاثين عملية اختراق في المناطق "المتنازع عليها".

وطالب امينكي وزارة الدفاع العراقية بتحقيق تنسيق كامل مع قوات البيشمركة، لافتا الى ان التنسيق الحالي يقتصر على وجود ضباط ارتباط للبيشمركة في العمليات المشتركة من دون وجود مراكز ومناطق امنية مشتركة

وقلل امينكي من اهمية القيام بعمليات مشتركة ضد داعش في مناطق محدودة من ثم عودة قوات كل طرف الى مواقعها.

واردف الفريق جمال قائلا ان انسحاب قوات البيشمركة من "المناطق المتنازع" عليها عقب احداث اكتوبر عام 2017 خلقت فراغا امنيا ومجالا لتحركات عناصر داعش الذين بدأوا بالاعتماد على عمليات مباغتة كما حدث في سامراء من دون ان تتمكن القوات العراقية من السيطرة على هذه المناطق.

واستبعد رئيس اركان قوات البيشمركة امكانية تنظيم داعش مسك الارض لوجود الاسناد الجوي لقوات التحالف الدولي، مؤكدا ان الظروف التي كانت مهيأة لتنظيم داعش في السيطرة على الارض كما كان في عام 2014 لم تعد قائمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيشمركة تعلق على الهجمات الاخيرة لداعش وتستبعد سيناريو 2014 بالعراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيشمركة تعلق على الهجمات الاخيرة لداعش وتستبعد سيناريو 2014 بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).