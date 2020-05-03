تسجيل 8 اصابات بكورونا في نينوى والمثنى

2020/05/03 | 18:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت محافظة نينوى شمالي العراق يوم الاحد اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي لشفق نيوز، انه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا تعود لعسكري من خارج نينوى التحق للتو بعد انقضاء مدة اجازته.

واضاف ان هذ العسكري ستتم اعادته لمحافظته.

ومنذ تفشي ظهور فيروس كورونا في العراق سجلت محافظة نينوى خمس حالات اصابة لأسرة اعلامي جميعهم تماثلوا للشفاء.

من جهته قال مصدر طبي مسؤول في مديرية صحة نينوى لشفق نيوز، انه تم تسجيل 7 حالات اصابة مؤكدة في المحافظة.

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