هل ترى حكومة الكاظمي النور بعد امتناع احزاب عن منحها الثقة؟

2020/05/03 | 18:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مصادر نيابية عراقية استكمال تشكيلة حكومة المكلف مصطفى الكاظمي متوقعة ان تنعقد جلسة التصويت عليها نهاية الاسبوع الجاري، بالمقابل اعلن ائتلاف دولة...

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