الكشف عن تاريخ انتهاء المناعة المكتسبة ضد فيروس كورونا

2020/05/03 | 18:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلن العلماء أن مدة المناعة التي يكتسبها الجسم ضد فيروس كورنا تعتمد على مدة الإصابة، مشيرين إلى أن المصابين الذي كان لديهم أعراض خطيرة وتماثلوا للشفاء، يكون تاريخ انتهاء الأجسام المضادة في الجسم حوالي 18 شهرا.ويتعين على العلماء، في الوقت الحالي، تحديد مدة استمرار المناعة ضد الفيروس التاجي، وكيفية تحديد إمكانية الإصابة مرة […]

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