نقابة الصحفيين العراقيين تحيي الأسرة الصحفية بإحتفالها في اليوم العالمي لحرية الصحافة ودورها المهني المتميز

2020/05/03 | 18:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل العراق والعالم في الثالث من شهر مايس من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة وهو اليوم المخصص للدفاع عن حرية التعبير وسلامة الصحفيين في وسائل الأعلام.وانطلاقا من تلك المبادئ وتعبيرا عن المسؤولية المهنية والأخلاقية تجاه الأسرة الصحفية فان نقابة الصحفيين العراقيين تحرص على تعزيز تلك المبادئ على ارض الواقع من خلال دورها البارز

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