في الذكرى الـ 17 لتأسيس حركة عصائب اهل الحق.. تاريخ مشرف ووسام على صدور كل العراقيين

2020/05/03 | 18:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص قبل 17 عام ، وفي مثل هذا اليوم الـ 3 من ايار، شهد العراق تاريخا غير مجراه ومساره بشكل كبير على الصعيدين العسكري والسياسي.ففي مثل هذا اليوم عام 2003، تأسست اول واكبر مقاومة اسلامية في تاريخ العراق، متمثلة بتأسيس حركة عصائب اهل الحق، التي اذاقت الاحتلال الامريكي اقوى الضربات، واذلت جنوده، […]

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