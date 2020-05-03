مصافي الوسط تعلن عن خطة لتحسين جودة البنزين

2020/05/03 | 18:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت شركة مصافي الوسط، اليوم الأحد، عن خطتها لتحسين مادة البنزين، مؤكدة عدم تأثر مصافيها بإجراءات حظر التجوال الوقائي.وقال مدير عام الشركة عائد جابر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن “هناك خطة لتحسين نوعية البنزين من خلال استخدام مادة الرصاص بدلاً من خلط الأوكتيل العالي مع النفثة الخفيفة، حيث تنتج الشركة […]

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