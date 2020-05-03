نقابة الصحفيين: حريصون على توفير مناخات آمنة للعمل الصحفي

2020/05/03 | 18:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم الاحد، حرصها على توفير مناخات آمنة للعمل الصحفي وبيئة تتناسب مع دور الصحافة في صناعة الرأي العام وإشاعة مفاهيم الحرية والديمقراطية وتعزيز السلم المجتمعي.

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