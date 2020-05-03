استثمار النجف: تعاون وثيق مع التخطيط لتشغيل العاطلين

2020/05/03 | 18:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة الاستثمار في محافظة النجف الاشرف ،اليوم الاحد، "عن وجود تعاون مشترك مع وزارة التخطيط لانجاح تشغيل شريحة الشباب ضمن المشروع الوطني.

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