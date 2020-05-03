بطل مسلسل “صراع العروش” يحطم الرقم القياسي العالمي برفع الاثقال

2020/05/03 | 18:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: حطّم بطل رفع الأثقال والممثل الايسلندي هافثور يوليوس بيورنسون، اليوم الاحد، رقماً قياسياً عالمياً برفع نصف طن.حاز بيورنسون على شهرة حول العالم، بعدما أدّى دور السير غريغور كليغاين/ الجبل “ذا ماونتن”، في المسلسل الشهير الذي بثّته قناة “أتش بي أو”.وقالت تقارير صحفية ان بيورنسون حطم الرقم القياسي في ناديه بمسقط […]

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