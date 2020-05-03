2020/05/03 | 18:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أشارت دراسة حديثة من جامعة “هارفارد” الأمريكية، إلى وجود 9 أعراض خطيرة، يجب أن تنبه أصحابها إلى وجود نقص حاد أو طفيف في فيتامين “ب 12″، وبعض هذه الأعراض خطيرة جدا.وبحسب الدراسة التي نفذتها الجامعة، فإن انخفاض معدل فيتامين “ب 12” يؤثر على مستويات الكريات الحمراء في الدم والتي تلعب دورا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعراض خطيرة لنقص فيتامين “ب 12” في جسم الإنسان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعراض خطيرة لنقص فيتامين “ب 12” في جسم الإنسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).