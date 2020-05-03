صحة البصرة: عدد إصابات كورونا المسجلة في قضاء الهارثة وصل الى 130

2020/05/03 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

اعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الاحد (03 أيار 2020)، ان اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا في قضاء الهارثة بلغ 130 حتى الآن.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مدير عام صحة البصرة، عقد اجتماعا مع خلية الأزمة بقضاء الهارثة، وتم التطرق الى عدد الإصابات المسجلة في القضاء نتيجة عدم الإلتزام بالتعليمات الوقائية وحظر التجوال".

واضاف البيان أن "عدد الاصابات بلغت اكثر من 130 حالة موزعة على مناطق متفرقة بالقضاء وفقاً لما سجله المجتمعون"، مبينا أن "الاجتماع شدد على ضرورة تنفيذ تعليمات الدائرة بهدف التقليل باعداد الإصابات وذلك من خلال الغلق التام للمناطق المصابة والتي تعتبر بؤرة الوباء",

وبين أن "المجتمعين ناقشوا موضوع الممانعة من قبل بعض المواطنين اجراءات الكوادر الصحية التي تقوم بواجبها على اكمل وجه والمساس بها والقيام بأعاقة عملها".

يتبع..

وكانت دائرة صحة محافظة البصرة، قد أعلنت، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في المحافظة، 37 منها من قضاء الهارثة .

فيما أفاد مصدر طبي، لـ(بغداد اليوم)، بأن "الإصابات بمنطقة الهارثة، جاءت بعد إقامة عزاء في المنطقة، ما تسبب بنقل العدوى الى المواطنين".

بغداد اليوم - بغداد

كشفت بيانات رسمية ومصادر طبية، اليوم الاحد 3 أيار 2020، عن تسجيل 40 إصابة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة والمثنى وذي قار ونينوى.

وأعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الأحد، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

بغداد اليوم-المثنى

أفاد مصدر طبي، الأحد، بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في محافظة المثنى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة المثنى سجلت 7 اصابات جديدة في المحافظة".

وكانت دائرة صحة محافظة المثنى، سجلت أمس السبت (02 أ

بغداد اليوم - نينوى

اعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، الاحد، تسجيل اصابة جديدة بكورونا.

وقال مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي في تصريح صحفي، ان "الدائرة سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا تعود لعسكري من خارج نينوى".

واضاف، ان "العسكري التحق ا

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