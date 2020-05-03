الديوانية تعلن شفاء آخر مصاب بكورونا يرقد في الحجر الصحي

2020/05/03 | 18:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت خلية الازمة في الديوانية، اليوم الاحد، عن شفاء أخر مصاب بفيروس كورونا يرقد في شعبة الحميات ( الحجر الصحي ) بمستشفى الديوانية التعليمي، فيما لفتت الى تواصل أخذ المسح الميداني من المواطنين للبحث عن إصابات جديدة.وقالت الناطق باسم خلية الأزمة مديرة صحة الديوانية لمياء الحسناوي في بيان تلقته “العهد نيوز” […]

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