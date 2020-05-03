صحة البصرة تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا في قضاء الهارثة إلى 130 حالة

2020/05/03 | 18:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلن مدير عام صحة البصرة، اليوم الأحد، عن الإصابات بفيروس كورونا في قضاء الهارثة.اعلنت دائرة صحة البصرة عن عقد اجتماع لخلية الأزمة بقضاء الهارثة بمشاركة الدكتور عباس التميمي مدير عام صحة البصرة و قائمقام القضاء السيد نذير الشاوي والعميد سعدون مدير شرطة الهارثة والدكتور الصيدلاني محمد الوافي مدير قطاع الهارثة الصحي.[…]

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