2020/05/03 | 19:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير إسرائيلي يكشف تفاصيل خطة جديدة أطلقها ‘الموساد’ ضد ‘حزب الله’ في هذه الدول! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/03 | 19:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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