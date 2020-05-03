2020/05/03 | 19:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أكد رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، الأحد، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي كرر أخطاء المكلف الأسبق في آلية اختيار المرشحين.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الغبان قوله، إن “الكتل السياسية سبق وأن اتفقت مع الكاظمي على تفويض المرشح باختيار كابينته بعيداً عن المحاصصة على أن تتوفر في المرشح الكفاءة والنزاهة والمقبولية وأن تطبق هذهالمعايير على الجميع“.وأضاف أن “رئيس الوزراء المكلف كرر أخطاء المكلف الأسبق في المنهج وآلية اختيار المرشحين، الأمر الذي اعترضت عليهالكتل وطلبت تصحيح المسار وتغيير المرشحين“.وأكد الغبان، أن “المكلف مستمر في المشاورات والمفاوضات لاستبدال المرشحين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح : الكاظمي كرر أخطاء المكلف الأسبق في آلية اختيار مرشحي الوزارات ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح : الكاظمي كرر أخطاء المكلف الأسبق في آلية اختيار مرشحي الوزارات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).