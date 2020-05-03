2020/05/03 | 19:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت شركة "Chery" عن اطلاق سيارتها Tiggo 8 في الأسواق ، وتعد المركبة أكبر سيارات المصنعة لدى الشركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (Chery تطلق أكبر سيارتها في الأسواق ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (Chery تطلق أكبر سيارتها في الأسواق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).