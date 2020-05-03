“المرأة الخفاش” تكشف الحقيقة بشأن الهرب من الصين

2020/05/03 | 19:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نفت عالمة الفيروسات الصينية شي زنغلي، محاولتها الانشقاق والهروب من الصين وبحوزتها ملفات سرية عن منشأ الفيروس التاجي كورونا.وتعد زنغلي ابرز الباحثين في مجال الفيروسات التاجية بالعالم، وبخاصة فيروسات الخفافيش، وهو السبب وراء منحها لقب “المرأة الخفاش”، في حين ذكرت تقارير أن الحكومة الصينية “حاولت إسكاتها” بعد أن كشفت عن الجين […]

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