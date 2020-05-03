“تيسلا” للسيارات الكهربائية:خسارة 14 مليار دولار بسبب تغريدة!

2020/05/03 | 19:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: وقع الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا للسيارات الكهربائية، اليوم الاحد، في ورطة كبيرة، بعدما تسبب بتراجع القيمة السوقية لشركته بنحو 14 مليار دولار.وتسببت تغريدة لماسك، بالخسارة الهائلة بعدما رجح أن سعر السهم “مرتفع للغاية”، كما تراجع نصيب ماسك الشخصي في تيسلا بواقع 3 مليار دولار بعد أن هرع المستثمرون في أسهم الشركة […]

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