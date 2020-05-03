تغير غريب في سلوك طيور النورس بسبب كورونا

2020/05/03 | 19:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أدى اختفاء السواح وقلة خروج الأهالي إلى العمل في العاصمة الإيطالية روما، إلى قلة القمامة وفضلات الطعام في شوارع المدينة وأزقتها، مما أجبر طيور النورس على تغيير عاداتها الغذائية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.فمع إغلاق المطاعم وخلو شوارع المدينة والتزام الناس منازلهم بسبب إجراءت الوقاية من تفشي فيروس كورونا والمعمول […]

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