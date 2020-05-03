2020/05/03 | 19:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو يؤكد وجود كمية كبيرة من الأدلة" تؤكد أن فيروس كورونا المستجد جاء من مختبر ووهان الصينية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/03 | 19:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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