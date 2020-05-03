2020/05/03 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان رسمي

تعلن دائرة صحة الانبار عن اصابة شخص بفايروس كورونا من منطقة ٥ كيلو عمره ٥١ سنة كانت زوجته في سورية لا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة الانبار توضح تفاصيل الحالة المؤكد اصابتها اليوم بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة الانبار توضح تفاصيل الحالة المؤكد اصابتها اليوم بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).