تسجيل 830 وفاة بفيروس كورونا في ايطاليا وبريطانيا وتركيا وولاية نيويورك

2020/05/03 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

سجلت إيطاليا اليوم الأحد أدنى حصيلة وفيات يومية جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" م...





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