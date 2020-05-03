الصحة العراقية تعلن تسجيل حالتي وفاة و 77 اصابة جديدة بفيروس كورونا في 6 محافظات

2020/05/03 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة و 77 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 6 محافظات على مستوى البلاد.

وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا، أنها فحصت "5009 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 103262".

وأضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (77) إصابة في العراق وزعت في بغداد/ الرصافة: 23، والكرخ: 23، ومدينة الطب 9 إصابات".

وتابع، أن "محافظة البصرة سجلت اليوم 8 إصابات، وكركوك 5، المثنى 8، واخيرا الانبار إصابة واحدة"، مشيرا الى تسجيل "حالتي وفاة واحدة في بغداد/الرصافة وحالة في كربلاء".

وبشأن حالات الشفاء من الفيروس، لفت البيان أن "الحالات المسجلة اليوم 17، حالتين في النجف، و9 حالات شفاء في البصرة، وحالة شفاء في كل من بابل، ذي قار، والديوانية، و3 في اربيل ".

وخلص الموقف الوبائي إلى أن "مجموع الاصابات بفيروس كورونا باتت 2296، ومجموع الوفيات 97، ومجموع حالات الشفاء 1490".

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