معدل وفيات كورونا في بريطانيا يشهد انخفاضاً حاداً

2020/05/03 | 20:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةشهد معدل الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في المستشفيات البريطانية، اليوم الأحد، انخفاضاً حاداً بنحو 50% مقارنة مع معدلات يوم أمس.وذكرت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا في البلاد أنها” سجلت خلال اليوم الأخير 315 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي في مقابل 621 وفاة يوم أمس”.وبلغت حصيلة […]

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