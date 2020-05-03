2020/05/03 | 20:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية تتوقّع اعادة النظر بإجراءات الحظر الصحي في العراق الكرخ: فحص نحو 90 ملامساً شاركوا بحفل ميلاد بينهم حالات مصابة بكورونا بغداد – الزمان سجلت دوائر وزارة الصحة والبيئة في بغداد والمحافظات عددا من الاصابات الجديدة بفايروس كورونا ، وسط توقعات باعادة النظر في اجراءات الحظر في العراق ، […]

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